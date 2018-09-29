Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

27 yaşındaki Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in şehit olduğu haberini Hendek ilçesi Aktefek Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Orhan Burhan ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün verdi. Acı haberi alan Özdemir'in annesi Fatma Özdemir ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Evin önünde bir ambulans da hazır bekletilmeye başlandı.
Babasının vefat ettiği belirtilen şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in 1 ay önce 25 yaşındaki Yağmur Özdemir ile dünya evine girdiği bilgisine ulaşıldı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
RUHU ŞAD OLSUN AİLENLE SABIRLAR VERSIN...
Mekanın cennet olsun yiğidim. yine uzman çavuş yine uzman çavuş acaba diyorum degerleriniz ne zaman bilinecek ne zaman özlük haklarınız verilecek.
Allah rahmet eylesin ruhu şad olsun mekanı cennet Allah ailesine sabırlar versin
Allah mekanını cennet eylesin. Rahat uyu şehidim.
şehit kardesimizin ailesine sabir diliyorum rabbim mekanini cennet etsin