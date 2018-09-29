Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda hain ve bölücü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması neticesinde şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in acı haberi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan ailesinin evine kor ateşler düşürdü.

banner396

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda hain ve bölücü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması neticesinde şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in acı haberi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan ailesinin evine kor ateşler düşürdü.

29 Eylül 2018 Cumartesi 20:13
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

27 yaşındaki Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in şehit olduğu haberini Hendek ilçesi Aktefek Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Orhan Burhan ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün verdi. Acı haberi alan Özdemir'in annesi Fatma Özdemir ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Evin önünde bir ambulans da hazır bekletilmeye başlandı.

Babasının vefat ettiği belirtilen şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in 1 ay önce 25 yaşındaki Yağmur Özdemir ile dünya evine girdiği bilgisine ulaşıldı.

sehit2

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var
TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var
Son Güncelleme: 29.09.2018 21:15
Anahtar Kelimeler:
şehidimizin ismi memleketi belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Serdar 3 saat önce

RUHU ŞAD OLSUN AİLENLE SABIRLAR VERSIN...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
soruyorum. 3 saat önce

Mekanın cennet olsun yiğidim. yine uzman çavuş yine uzman çavuş acaba diyorum degerleriniz ne zaman bilinecek ne zaman özlük haklarınız verilecek.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammed ates 1 saat önce

Allah rahmet eylesin ruhu şad olsun mekanı cennet Allah ailesine sabırlar versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Simge 35 dakika önce

Allah mekanını cennet eylesin. Rahat uyu şehidim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cennet 21 dakika önce

şehit kardesimizin ailesine sabir diliyorum rabbim mekanini cennet etsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
'İnadına PKK'lıyım' dedi evinden aldılar!
'İnadına PKK'lıyım' dedi evinden aldılar!
TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var
TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var
3. havalimanı inşaatında üç işçi gelmeyen servisi ıslıkla protesto ettikleri için tutuklandı
3. havalimanı inşaatında üç işçi gelmeyen servisi ıslıkla protesto ettikleri için tutuklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim