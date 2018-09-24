Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Kağızman'da kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel ile ilgili olarak Başsavcılık tarafından yayın yasağı konuldu. Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı öne sürülmüş, fakat resmi makamlar bu haberleri kesin bir dille yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

banner396

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Kağızman'da kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel ile ilgili olarak Başsavcılık tarafından yayın yasağı konuldu. Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı öne sürülmüş, fakat resmi makamlar bu haberleri kesin bir dille yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:43
Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Kars'a bağlı Kağızman ilçesinin Paslı köyünde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in öldürülmesiyle ilgili yayın yasağı getirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, yaptığı açıklamada "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddia edilmiş, ancak resmi makamlar bu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
sedanur haberleri yayın yasağı geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de bir gazete böyle çıktı
Türkiye'de bir gazete böyle çıktı
İntihar Eden Baba Haberini Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı
İntihar Eden Baba Haberini Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı
İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı
İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim