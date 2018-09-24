Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Kağızman'da kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel ile ilgili olarak Başsavcılık tarafından yayın yasağı konuldu. Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı öne sürülmüş, fakat resmi makamlar bu haberleri kesin bir dille yalanlayan açıklamalar yapmıştı.