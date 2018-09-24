Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Kars'a bağlı Kağızman ilçesinin Paslı köyünde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in öldürülmesiyle ilgili yayın yasağı getirildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, yaptığı açıklamada "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır" ifadelerine yer verdi.
Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddia edilmiş, ancak resmi makamlar bu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.
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