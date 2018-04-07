Seda Sayan ve Alişan'dan Sınır Karakolu Ziyareti Eleştirilerine Yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ünlülerle birlikte Hatay sınırında görev yapan askerleri ziyaret eden şarkıcı Seda Sayan ve Alişan eleştirilere yanıt verdiler.

"Yine gideceğim" diyerek eleştirilere tepki gösteren Seda Sayan, "Bu kez kamuflaj giyeceğim. Postal numaramı bile aldılar. Karacı olacağım" dedi.

TRT'de katıldığı porgramda konu ile ilgili konuşan Sayan şunları söyledi:

İLK DEFA GÖRDÜM

İlk defa böyle bir organizasyon gördüm. Cumhurbaşkanımıza helal olsun. Çünkü bizi askerlerle oturttular. O çocuklarla oturduk. Onlar için ne demek biliyor musunuz, nasıl bir moral. Yani biz ayrı yerde, onlar ayrı yerde değildi. 'Sen nerelisin, nişanlı mısın, sözlü müsün' diye sorduk.

KARACI OLACAĞIM

Yine çağırsalar yine koşa koşa giderim. Bu sefer zaten üniforma da istedim. Postal numarasına kadar verdim. Bana 'Deniz mi, kara mı, hava mı istersin?' diye sordular, 'Kara' dedim. Biz o çocukların ayağına gitmek durumundayız. Atlanan şey şu, biz o çocukların ayağına gittik. Bu nerelere saptırıldı, ona şaşırdık.

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