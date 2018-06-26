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Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygusal Mesaj

Güzel ve sempatik oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabu üzerinden Muharrem İnce'ye bir mesaj yolladı.

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Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygusal Mesaj

Güzel ve sempatik oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabu üzerinden Muharrem İnce'ye bir mesaj yolladı.

26 Haziran 2018 Salı 09:31
Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygusal Mesaj

Ekranların sevilen yüzleri arasında olan ve yıldızı son dönemlerde parlayan güzel oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve Muharrem İnce'ye yönelik "Sevgili İnce senin hayatımızda olduğunu bilmek bile ne güzel bir şey" diyerek duygusal bir paylaşım yaptı.

Kardeş Payı dizisinde sergilediği performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken, sesiyle de kendine hayran bırakan güzel oyuncu Seda Bakan, sosyal medya üzerinden Muharrem İnce’ye duygusal bir mesajla gönderme yaptı.

VEKİLİNCE SENİN HAYATIMIZDA OLDUĞUNU BİLMEK NE GÜZEL

Güzel oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden Muharrem İnce için “Sevgili vekilince senin hayatımızda olduğunu bilmek bile ne güzel bir şey” mesajını paylaştı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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