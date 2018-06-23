Seçime 1 Gün Kala Anket Sonuçları Açıklandı (3 Şirketin Anket Sonuçları 2018)

Seçime 1 gün kala vatandaşların en çok merak ettiği konu anket sonuçları oldu.
İnternet üzerinden seçim anketlerinin sonuçlarını araştıran vatandaşlar, 24 Haziran günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde kimin ne kadar oy alacağını merak ediyor. SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı ise, sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı ve 24 Haziran erken seçimine ilişkin son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
BİRİNCİ İLE İKİNCİ ARADAKİ FARK 14 PUAN
Yaptıkları son araştırmanın sonucu "Son tesbitler" notuyla kamuoyuna paylaşan SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, "Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 47, Muharrem İnce yüzde 33 civarı oy alıyor. Seçim ikinci tura kalıyor" notunu düştü.
MUHARREM İNCE'NİN KAZANMASI DAHA OLASI GÖRÜNÜYOR
Yaptıkları araştırma neticesinde seçimlerin ikinci tura kaldığını belirten Bayrakçı, şu açıklamaları yaptı:
"İkinci turda Erdoğan ve İnce'nin oyları başa baş gözükmekle birlikte İnce'nin 2-3 Puan farkla CB seçimlerini kazanması çok daha olası görünüyor."
İşte Hakan Bayrakçı'nın o paylaşımı;
AKAM DA SONUÇLARI AÇIKLADI
AKAM’ın yaptığı son anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44.5 olarak gözükürken, Erdoğan’ın hata payı içerisinde alacağı en düşük oy yüzde 41.5, en yüksek oy ise yüzde 47 olarak tahmin edildi. CHP’nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 28.3 gözükürken, hata payı içerisinde alacağı en yüksek oy yüzde 30.5, en düşük oy yüzde 26 olarak tahmin edildi.
İYİ Parti’in cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 13.5 (en düşük 11.5, en yüksek yüzde 15.5) Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun ise yüzde 2 (En düşük yüzde 1.5, en yüksek 3.0) oranında oy oranı alacağı belirtildi. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oy oranı ise yüzde 11.5 (En düşük yüzde 10.5, en yüksek yüzde 13.5) olarak açıklandı.
İTTİFAKLARIN OY ORANLARI
Cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 45.9 (en düşük yüzde 43.4, en yüksek yüzde 48.4) olarak tahmin edilirken, ‘millet ittifakı’nın oy oranı yüzde 40.4 olarak (En düşük yüzde 37.9, en yüksek yüzde 43.9) olarak açıklandı.
KONDA ANKET ŞİRKETİ
KONDA'nın seçim anketi sonucuna göre ise, Erdoğan yüzde 51.9, CHP adayı İnce yüzde 28, İyi Parti adayı Akşener yüzde 10.2, HDP adayı Demirtaş ise yüzde 9.0 civarında oy alıyor.
Araştırma sonucuna göre AK Parti yüzde 45.5, CHP yüzde 26.1, HDP 11,6, İyi Parti yüzde 8.5, MHP yüzde 7.3 oranında oy alıyor.
SEÇİM SONUÇLARINDAN ANLIK HABERDAR OLMAK, SONUÇLARDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;
KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN
KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN
Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
~RECEP TAYYİP ERDOĞAN~
Sizin istediğiniz anket sunucuları bunlar türkiyenin değil recep tayyip erdoğanın oyu yüzde 56 olacak tahminim
Allah'ın izniyle kazanacağız, akp buraya kadar getirdiği devleti alın yiyin demez kimseye.
İşsizlik var diyen gerizekalılar işveren işçi arıyor iş arıyorum diye yana yana dolaşan mallar iş yok diye dert yanıyor akşama kadar ipsiz sapsız kahvelerde kağıt,okey peşinde koşuyorlar iş beğenmiyorlar sonrada iş yok diyorlar hayat çok garip
Çalışana iş çok çalışmayan çalışmak istemeyen iş beğenmeyen çok .. 225 bin daha istihdam var .millet namkör olduğu için görmüyolar yada görmek istemiyorlar.
Sonuna kadar RECEP TAYYİP ERDOĞAN diyecez .
Kardesim zirve toplantısına türk bayrağını yerden alıp cebine koyan sonrasında ülkeler arsında cesaretle konuşmayı sonrasında okul kitaplarını ücretsiz hale getiren bu adamı Allahın izniyle hic kimsenin gücü yetmez
Arkadaslar abartmayin 56 fln olamaz 2 3 puan fark olur ancak akp nin
Anketör şirketleri utananaca