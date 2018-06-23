Seçime 1 Gün Kala Anket Sonuçları Açıklandı (3 Şirketin Anket Sonuçları 2018)

Seçime 1 gün kala vatandaşların en çok merak ettiği konu anket sonuçları oldu.

İnternet üzerinden seçim anketlerinin sonuçlarını araştıran vatandaşlar, 24 Haziran günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde kimin ne kadar oy alacağını merak ediyor. SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı ise, sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı ve 24 Haziran erken seçimine ilişkin son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

BİRİNCİ İLE İKİNCİ ARADAKİ FARK 14 PUAN

Yaptıkları son araştırmanın sonucu "Son tesbitler" notuyla kamuoyuna paylaşan SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, "Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 47, Muharrem İnce yüzde 33 civarı oy alıyor. Seçim ikinci tura kalıyor" notunu düştü.

MUHARREM İNCE'NİN KAZANMASI DAHA OLASI GÖRÜNÜYOR

Yaptıkları araştırma neticesinde seçimlerin ikinci tura kaldığını belirten Bayrakçı, şu açıklamaları yaptı:

"İkinci turda Erdoğan ve İnce'nin oyları başa baş gözükmekle birlikte İnce'nin 2-3 Puan farkla CB seçimlerini kazanması çok daha olası görünüyor."

İşte Hakan Bayrakçı'nın o paylaşımı;

AKAM DA SONUÇLARI AÇIKLADI

AKAM’ın yaptığı son anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44.5 olarak gözükürken, Erdoğan’ın hata payı içerisinde alacağı en düşük oy yüzde 41.5, en yüksek oy ise yüzde 47 olarak tahmin edildi. CHP’nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 28.3 gözükürken, hata payı içerisinde alacağı en yüksek oy yüzde 30.5, en düşük oy yüzde 26 olarak tahmin edildi.

İYİ Parti’in cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 13.5 (en düşük 11.5, en yüksek yüzde 15.5) Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun ise yüzde 2 (En düşük yüzde 1.5, en yüksek 3.0) oranında oy oranı alacağı belirtildi. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oy oranı ise yüzde 11.5 (En düşük yüzde 10.5, en yüksek yüzde 13.5) olarak açıklandı.

İTTİFAKLARIN OY ORANLARI

Cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 45.9 (en düşük yüzde 43.4, en yüksek yüzde 48.4) olarak tahmin edilirken, ‘millet ittifakı’nın oy oranı yüzde 40.4 olarak (En düşük yüzde 37.9, en yüksek yüzde 43.9) olarak açıklandı.

KONDA ANKET ŞİRKETİ

KONDA'nın seçim anketi sonucuna göre ise, Erdoğan yüzde 51.9, CHP adayı İnce yüzde 28, İyi Parti adayı Akşener yüzde 10.2, HDP adayı Demirtaş ise yüzde 9.0 civarında oy alıyor.

Araştırma sonucuna göre AK Parti yüzde 45.5, CHP yüzde 26.1, HDP 11,6, İyi Parti yüzde 8.5, MHP yüzde 7.3 oranında oy alıyor.

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