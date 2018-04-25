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Seçimden Önce GSS ve KYK Borçları Silinsin Çağrısı

Seçimlerden önce GSS ve KYK borçlarına yönelik düzenleme bekleyen gençler hükümetin ve muhalefet partilerinin yapacağı açıklamaları bekliyor.

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Seçimden Önce GSS ve KYK Borçları Silinsin Çağrısı

Seçimlerden önce GSS ve KYK borçlarına yönelik düzenleme bekleyen gençler hükümetin ve muhalefet partilerinin yapacağı açıklamaları bekliyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:46
Seçimden Önce GSS ve KYK Borçları Silinsin Çağrısı

Erken seçim vaatleri konusunda partiler ketum tutumunu sürdürürken, özellikle Genel Sağlık Sigortası ve KYK Borçları nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar bu konuda hükümetten ve muhalefet partilerinden gelecek açıklamaları bekliyor.

Genel Sağlık Sigortası çerçevesinde 4 milyonun üzerinde borçlu bulunduğu iddia edilmiş, SGK konu hakkında rakam vermeden 'Ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Fakat Suriyeli kardeşlerimize ücretsiz tanınan sağlık haklarından kendi vatandaşlarımızın da faydalanması gerektiğini söyleyenler '4 milyon civarında Suriyeli kardeşimiz ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor, buna kesinlikle karşı değiliz,  ama bizim evimizde kişi başına asgari ücretin 3'de birinden fazla para giriyorsa prim ödemek durumunda kalıyoruz, Suriyelilere yönelik böyle bir hesap var mı? Suriyelilerden bazılarının durumu bizden iyi" diyor.

Gençler ise KYK borçlarından dolayı sıkıntıya giriyor. KYK borçlarına yönelik yapılacak hükümet açıklamaları ve muhalefet açıklamaları seçimlerde sandığa ilk kez gidecek gençlerin oyunu almak açısından büyük öneme sahip olacak.  

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SeçimSeçimden önceGss Ve Kyk
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