Seçim Sonuçlarına İtiraz Edilen Şehirler

Düzce, Malatya, Aydın, Hatay, Elazığ, Edirne, Burdur, Niğde, Bartın, Muğla, Balıkesir, Muş ve Hakkari'de milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildiği öğrenildi.

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde tüm sandıklardaki oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti Düzce Milletvekili Adayı Numan Çubuk, itirazla ilgili, "Arada çok küçük bir fark var. Geçersiz oyların da fazla olması dolayısıyla itiraz etmek istedik. 4 bin civarında bir geçersiz oy var, şu an yurt dışından gelen oylar da var. Şu an aradaki fark çok düşük seviyede. Yanlış sayılmış bir oy varsa bu da bizim hakkımızsa sonuna kadar takip etmek zorundayız diye düşünerek itiraz ettik.Biz geçersiz oylara itiraz etmiştik, sadece onlar sayılacaktı ama bazı sandıklara tamamen itiraz edildi. Bugün merkez ilçenin sandık sayımları bitecektir. Sayımın ne zaman biteceği ile ilgili net bir bilgi yok." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçilen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz "Sabırla bekliyoruz. Sayımın bu kadar uzun sürmesi hem bize destek verenleri hem de burada çalışanları iyice bıktırdı. Normalde itirazların belli başlı sandıklara yapılmasını bekliyorduk ama tümüne itiraz edilmiş. Tüm sandıklar sayılıyor, bu da 2 gün önce 1500 kişinin yaptığı işi tekrardan 10 arkadaşımıza saydırmak demek.Sonuçları bekliyoruz, bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Halkımız müsterih olsun, biz kendimizden eminiz. Sonuçların tescil edileceğini düşünüyoruz, şu an bir sıkıntı yok." dedi. MHP Aydın'da seçim sonuçlarına itirazını sürdürüyor. Aydın MHP 1. Sıra Milletvekili adayı Deniz Depboylu, "Sonuçlarda bazı hatalar tespit ettik. Yaptığımız incelemelerde sandıklarda oyların sayılması ve tutanakların tutulmasıyla ilgili bazı hataları tespit ettiğimiz için kimsenin hakkı kimseye geçmesin düşüncesiyle biz de MHP olarak ilçe seçim kurulumuza dilekçemizi verdik. Bu süreçte yaptığımız incelemelerde ve genel merkezimizin de incelemelerinde bazı tutanaklarda hatalar olduğunu gördük. Bazı tutanaklarda siyasi partilerin oylarının yanlış yazıldığını ve yine yaptığımız toplamalarda da bu sistemsel bir hatada olabilir, kişisel bir hatada olabilir bu toplamlarda da hatalar olduğunu fark ettik. Tabii bunları fark ettikten sonra üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına başvurumuzu yaptık. Buradaki en büyük talebimiz, şeffaf bir değerlendirmeyle haklının hakkını alma noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesidir. Görevli tüm arkadaşlarımızın görevini en iyi şekilde yapacağını ve adil olacağına inanıyoruz" dedi.

Depboylu kesin olmayan sonuçlara göre 282 oyla milletvekili seçilemiyor.

Diğer illerde de seçim sonuçlarına itirazlar sürüyor. Detaylar geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz.