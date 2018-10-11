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Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Çok önemli kararlar alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, 3 saat sürdü ve toplantıda önemli kararlara imza atıldı.

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Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Çok önemli kararlar alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, 3 saat sürdü ve toplantıda önemli kararlara imza atıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:55
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Çok önemli kararlar alındı

Toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı;

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı.

ATAK HELİKOPTERİ PROJESİ BAŞLATILIYOR

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması; muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRİLİP GÜÇLENDİRİLECEK

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili kararlar alındı.

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