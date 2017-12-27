Savcılıktan Açıklama 'Bu 8 Programı Telefonuna İndirenler Dikkat! Tuzağa Düşmüş Olabilirsiniz!'

11 Bin 480 kişiye Fetullahçı Terör örgütü Mor Beyin yazılımlarıyla Bylock yükledi. Amaç asıl teröristleri saklamaktı. Perki hangi programlarla bylock yüklendi. Cep telefonunuza en ucuz fiyat, Almanca ve İngilizce Sözlük, Freezy ve araba 2 yazılımı varsa siz de de bylock yazılımı var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz.iz ByLock soruşturmaları sırasında zaman zaman şikayetler almaya başladık. Bylock sunucusuna bağlandığı tespit edilen kişinin sosyal çevresi ve diğer verilere baktığımızda FETÖ'ye ilişkin hiçbir bağlantı olmadığını gördük. Şikayetler artınca bununla ilgili soruşturma başlattık ve MİT ile BTK'dan rapor istedik.

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Onlar birkaç aydır çok titiz çalışmalar yaptılar ve en son raporlarını bize sundular. Burada gerçekten Bylock'a bağlanmayı hiç düşünmeyen, FETÖ ile bağlantısı olmayan insanların da başka bir programa bağlanmak isterken ByLock sunucularına bağlandıklarını tespit ettik. Bu yüzden detaylı çalışmalar yaptık ve 11 bin 480 kişinin aslında böyle bir kastı olmadıkları halde iradesi dışında Bylock sunucularına yönlendirildiklerini tespit ettik.Bu 11 bin 480 kişinin kim olduğunu bizler de bilmiyoruz. Bu soruşturmalar sonucunda FETÖ'nün şeytanın bile aklına gelmeyecek işi yaptığını gördük. FETÖ'nün gerçek Bylock kullanıcılarının tespit edilmemesi için yaptıkları bir tuzak olduğunu tespit ettik. FETÖ, Mor Beyin adlı program ile bu tuzağı yapmış. Bu soruşturmadaki bir numaralı şüphelimiz de Kemalettin Cengiz Erbakırcı diye bir şahıs. Bu şahıs Mor Beyin yazılımını yapan kişi. Bu şahıs, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçan ve hakkında soruşturma başlattığımız FETÖ şüphelisidir. Bu şahısla ilgili yakalama kararı çıkardık" dedi.

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