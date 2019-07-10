Savcılık o polislerin gözaltına alındığını açıkladı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, görevli 2 polis memurunun merkez Akdeniz ilçesinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan birçok kişi ile irtibat halinde oldukları ve birlikte hareket ederek, kaçak sigara ve akaryakıt suçları işledikleri, görev yaptıkları esnada yakalama yaptıkları kaçakçılık yapan suçlulara adli işlem uygulamayarak, ele geçirdikleri kaçak sigaraları para karşılığında irtibatlı oldukları kişilere satıp haksız menfaat sağladıklarının belirlendiği açıklandı.

5'İ POLİS 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan kararla takibe başlandığı, yapılan araştırmalarda, şüphelilerin suçları işlediklerine dair deliller ele geçirilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, olayla irtibatlı 5’i polis memuru 6 kişi yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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