Savcılık Düğmeye Bastı: Komutanlık'ta Operasyon!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yürütülen Fehullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgüt ile irtibatları tespit edilen 19 üsteğmen ve 1 teğmen olarak 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu çerçevede örgüt ile irtibatları tespit edilen 19 üsteğmen ve 1 teğmen olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tamamı aktif görevde olan şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

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