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Sarıyer'deki tarihi kiliseyi defineciler talan etti

İstanbul Sarıyer'de bulunan tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Yapının içini ve dışını kazan defineciler tarihi binaya zarar verdi.

Sarıyer'deki tarihi kiliseyi defineciler talan etti

İstanbul Sarıyer'de bulunan tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Yapının içini ve dışını kazan defineciler tarihi binaya zarar verdi.

27 Ağustos 2019 Salı 13:39
Sarıyer'deki tarihi kiliseyi defineciler talan etti

Sarıyer, Gümüşdere’de bir süre cami olarak kullanıldıktan sonra kaderine terk edilen tarihi kilise definecilerin istilasına uğradı. 

Kilisenin her tarafını kazan defineciler içini de talan etti ve 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazdı.

Hem kazılardan hem de bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de oluşturuyor.

Köyde yaşayan Muhtar azası Nilüfer Tekoğul, "Buranın onarılmasını, kütüphane, kültür evi olmasını istiyoruz. Manzara çok kötü. Bir an önce onarılmasını istiyoruz. Harap bir halde. Eskiden burası depo olarak kullanılıyordu. Buranın köye kazandırılmasını istiyoruz. Köyde definecilerin kazı yaptığı duyuluyor, kiliseye girilmiş, kilidi kırılmış. Kimin yaptığını bilemiyoruz" diye konuştu.

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sarıyer deki tarihi kiliseyi defineciler talan etti
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