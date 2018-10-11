sarıkamış ta patlamamış top mermisi bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde askeri alan içerisinde yıllar geçmesine rağmen patlamamış bir top mermisi bulundu.
Sarıkamış Jandarma Bölük Komutanlığı sınırları içerisinde bulunan arazide görevli tim, yüzeyde açıkça görülen üzerinde harf ve rakam grubu bulunmayan (ait olduğu birlik ibaresi) paslanmış 75 milimetrelik kalibreye sahip top mermisi buldu.
PAMİT GELİP İMHA ETTİ
Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinden sonra olay yerine Kars İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri çağrıldı.
Gerekli incelemeleri yapan ekip, güvenlik önlemleri aldıktan sonra patlamamış top mermisini kontrollü şekilde imha etti.
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