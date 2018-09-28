Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı!

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne 2018 ocak ayında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini "sözde halife" diye tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ve 22 yaşları arasındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

70 yıla kadar hapsi istenen S.I.'nın yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması sebebiyle, sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması istendi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu yargılanan S.I. ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan S.I.'nın avukatı Yiğit Ç., müvekkilinin yaşının dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, "Müvekkilimin yaşı dikkate alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir" savunması yaptı.

S.I.'nın sahibi olduğu züccaciye mağazasında cinsel istismar olayı iddialarının da asılsız olduğunu ileri süren Yiğit Ç., iş yerinin fotoğraflarını mahkemeye sunarak, şöyle dedi: "Dükkanda cinsel ilişki olduğu iddiaları da bize göre doğru değildir. Dükkanın resimlerini ibraz ediyoruz. Bu konuda dükkan komşuları da tanık olarak dinlenebilir. Dükkanın içinin dışarıdan rahatlıkla görüleceği fotoğraflardan anlaşılacaktır. Müvekkilimin üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali yüksektir. Tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilleri, sanığın üzerine atılan suçun "katalog" suçlardan olması ve hakkında hükmedilmesi beklenilen ceza miktarını da göz önünde bulundurarak S.I.'nın tahliye talebini reddetti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Kaynaklar: Mynet

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