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Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı!

Konya'da 5 erkek müridine "cinsel istismarda" bulunduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan ve 70 yıl hapsi istenen 65 yaşındaki tarikat şeyhi S.I.'nın avukatı, "Müvekkilimin yaşı nazara alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir" şeklinde savunma yapması pes dedirtti.

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Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı!

Konya'da 5 erkek müridine "cinsel istismarda" bulunduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan ve 70 yıl hapsi istenen 65 yaşındaki tarikat şeyhi S.I.'nın avukatı, "Müvekkilimin yaşı nazara alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir" şeklinde savunma yapması pes dedirtti.

28 Eylül 2018 Cuma 13:29
Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı!

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne 2018 ocak ayında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini "sözde halife" diye tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ve 22 yaşları arasındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

70 yıla kadar hapsi istenen S.I.'nın yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması sebebiyle, sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması istendi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu yargılanan S.I. ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan S.I.'nın avukatı Yiğit Ç., müvekkilinin yaşının dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, "Müvekkilimin yaşı dikkate alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir" savunması yaptı.

S.I.'nın sahibi olduğu züccaciye mağazasında cinsel istismar olayı iddialarının da asılsız olduğunu ileri süren Yiğit Ç., iş yerinin fotoğraflarını mahkemeye sunarak, şöyle dedi: "Dükkanda cinsel ilişki olduğu iddiaları da bize göre doğru değildir. Dükkanın resimlerini ibraz ediyoruz. Bu konuda dükkan komşuları da tanık olarak dinlenebilir. Dükkanın içinin dışarıdan rahatlıkla görüleceği fotoğraflardan anlaşılacaktır. Müvekkilimin üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali yüksektir. Tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilleri, sanığın üzerine atılan suçun "katalog" suçlardan olması ve hakkında hükmedilmesi beklenilen ceza miktarını da göz önünde bulundurarak S.I.'nın tahliye talebini reddetti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Kaynaklar: Mynet

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Son Güncelleme: 28.09.2018 13:48
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sapık şeyh erkek çocuğa kabusu yaşattı
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Tarikatta böyle bir şey olmaz ! 51 dakika önce

2 seçenek var
1.si eğer şeyh değil halifenin dediği doğruysa bu bir iftiradir.
2.si çocuklar hakliysa bu insan ne şeyh nede halife olabilir.
Böyle bir ihtimal dahi söz konusu olamaz.
Tarikatın içinde azıcık bulunup gerçek şeyh ve halifenin ne olduğunu bilen biri ne demek istediğimi gayet net anlayacaktır.
Saygılarımla.

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Dadaş Ahmet TiKİCİ 51 dakika önce

Hadi lan irfan gevsekler
Hiç mi alim Allah dostu görmedik hiç birinin böyle kötü halleri düşünülemez zaten
Böyle ibneleri en ağır cezayla cezalandırılması şarttır
Ki başka şerefsizler böyle terbiyesiz hareketlere yeltenmesin ve Büyük alım fazıl mürşidi kâmil insan larada kimsenin su-i zannı olmasın

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Dadak 49 dakika önce

Boşuna demiyolar tarikatlardan ve cemaatlerden uzak durun diye.

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Asalet 6 dakika önce

Aynı 28 Şubat taktikleri bunlar, sahte şeyhler, ajan müdürler vb.Amaç dini kötülemek. Tarikat ve cemaatleri kötü gostermek nasıl gerçek Tarikat varsa sahte tarikat da vardır.FETO'culr ve Adnanc Okarcilar sahte vatanserdiyler.

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