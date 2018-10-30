Sapık savcı rezaleti!

Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 34 yaşındaki Ü.K.’nin bilgisayarında yapılan aramada ele geçirilen pornografik çocuk görüntüleri herkesi şok etti. Savcının bilgisayarında yüzlerce müstehcen çocuk fotoğrafları ve videoları bulundu.

34 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ü.K.'nin, bir soruşturma çerçevesinde aranan bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar ele geçirildi. İncelemede, Ü.K.'ye Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarda bin 366 adet cinsel içerikli çocuk fotoğrafları tespit edildi.

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Durum adli makamlara ihbar edildi. İhbar sonrası Ü.K., hakkında ayrıca müstehcen çocuk görüntülerini depoladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 5 yıla kadar hapis istenen savcı, kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

Soruşturma devam ediyor.

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