Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Üzücü kaza, bu sabah Suruç'a bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen midibüs, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 10 polis yaralandı.

YARALANAN POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA