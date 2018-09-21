Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla hayata geçirilen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında 1500 temizlik, 554 güvenlik işçisi alınacağı duyuruldu.

İŞKUR tarafından yapılan duyuru kısa zamanda kentte yayıldı ve başvuru için İşkur binasına gelen binlerce kişi, uzun kuyruk oluşturdu.

Kalabalık nedeniyle polisi İŞKUR binası önünde önlem aldı.İşkur'a gelenler başvurularını yaparken, işe alınacak kişilerin önümüzdeki günlerde noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirleneceği açıklandı. İşkur'a 6 bin kişinin geçici iş için başvuruda bulunduğu belirtildi.