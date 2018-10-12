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Şanlıurfa'da iğrenç olay! Duvarın dibine sıkıştırıp...

Engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, 50 yaşlarındaki bir sapık tarafından duvar dibinde dakikalarca tacize maruz kaldı. Polis sapığın kimliğinin belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da iğrenç olay! Duvarın dibine sıkıştırıp...

Engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, 50 yaşlarındaki bir sapık tarafından duvar dibinde dakikalarca tacize maruz kaldı. Polis sapığın kimliğinin belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

12 Ekim 2018 Cuma 20:39
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Duvarın dibine sıkıştırıp...

Engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, 50 yaşlarındaki bir sapık tarafından duvar dibinde dakikalarca tacize maruz kaldı. Polis sapığın kimliğinin belirlemek  ve yakalamak için çalışma başlattı.

İnsanlıktan utandıran olay, Şanlıurfa’ya bağlı Eyyübiye ilçesinin Camikebir Mahallesinde yaşandı. Sokakta yürüyen engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarındaki bir sapığın cinsel tacizine maruz kaldı.

ENGELLİ KIZI DAKİKALARCA TACİZ ETTİ!

Sapık adam tenha bir yerde, duvar dibinde sıkıştırdığı engelli küçük kızı dakikalarca taciz ederken küçük kız ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadı. Güvenlik kameralarına da yansıyan iğrenç olaydan sonra sapık adam, küçük kızı yanından uzaklaştırmak için el hareketleri yaptı. Bir süre etrafını kontrol eden sapık olay yerinden uzaklaştı.

Sapığın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 12.10.2018 21:18
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