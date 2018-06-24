Şanlıurfa Valiliği'nden Çıkan Olaylarla İlgili Son Dakika Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesinde meydana gelen olaylarla ilgili 'Abartılı bir algı' çalışması yürütüldüğünü, seçimin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik ilçede her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Şanlıurfa Valisi, "Vali olarak ben ve kolluk amirlerimiz Suruç’tayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Basında Suruç İlçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Suruç'ta sabah saatlerinde blok oy kullanıldığı, daha sonra da torbalar dolusu oy pusulası ele geçirildiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili adli ve idari çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.