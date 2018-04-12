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Şanlıurfa Valiliği'nden Gökyüzünden Düşen Metal Cisimle İlgili Açıklama

Şanlıurfa Valiliği ,Hilvan ilçesinde düşen metal cismin İHA olabileceğini fakat incelemelerin henüz sonuçlanmadığını bildirdi

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Şanlıurfa Valiliği'nden Gökyüzünden Düşen Metal Cisimle İlgili Açıklama

Şanlıurfa Valiliği ,Hilvan ilçesinde düşen metal cismin İHA olabileceğini fakat incelemelerin henüz sonuçlanmadığını bildirdi

12 Nisan 2018 Perşembe 19:40
Şanlıurfa Valiliği'nden Gökyüzünden Düşen Metal Cisimle İlgili Açıklama

Şanlıurfa Valiliği Hilvan ilçesinde gökyüzünden düşen metal cisime dair yazılı açıklama yayımladı. Gökyüzünden boş araziye düşen metal cismin İHA olabileceğine yer verilen yazılı açıklamada inceleme işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği Açıklamasında, "Bugün bazı basın yayın organlarında çıkan 'Savaş uçağının yakıt tankı Şanlıurfa'da boş araziye düştü' başlıklı haberler üzerine açıklama yapma gereği görülmüştür. İlimiz Hilvan İlçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşei henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracına ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık bir kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaşanlıurfa Metal Cisim
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