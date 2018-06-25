Şanlıurfa'da 'Enişte' Dehşet Saçtı! 7 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde bir evin balkonunda çıkan silahlı kavga sırasında sokaktan geçen ve aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da evde tartıştığı kayınbiraderlerine ateş açan enişte, sokaktan geçen aralarında çocuklarında yer aldığı 7 kişiyi yaraladı. Elde edilen bilgilere göre, Merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan Ferhat Ç, henüz öğrenilemeyen bir sebeple eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının kardeşleri de eve geldi.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ferhat Ç, balkondaki 2 kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş açtı. Kayın biraderlerin yara almadığı saldırı sırasında, sokaktan geçen ve aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi saçmaların hedefi haline geldi. Yaralı vatandaşlar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinde incelemelerde bulunan polis, saldırıdan sonra kaçan şahsın yakalanması için çalışmalara başladı.

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