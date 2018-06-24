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Sandıkların Yüzde 60'ı Açıldı: İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçlarında Son Durum

Son dakika haberi: Sandıkların yüzde 60'lık kısmı açıldı. Sandıkların büyük çoğunluğunun açılması ile birlikte ilk sonuçlar da belli olmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarında son durum.

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Sandıkların Yüzde 60'ı Açıldı: İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçlarında Son Durum

Son dakika haberi: Sandıkların yüzde 60'lık kısmı açıldı. Sandıkların büyük çoğunluğunun açılması ile birlikte ilk sonuçlar da belli olmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarında son durum.

24 Haziran 2018 Pazar 18:50
Sandıkların Yüzde 60'ı Açıldı: İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçlarında Son Durum

Son dakika .. Son dakika. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 60'lık kısmı açıldı.

Sandıkların açılmaya devam etmesi ile birlikte seçim sonuçları da açıklanmaya ve güncellenmeye devam ediyor. Sonuçları takip etmek için haberi sık sık yenileyin.

Sandıkların şimdiye kadar yüzde 60'lık kısmı açıldı. Sandıkların yarısından fazlasının açılması ile birlikte oluşan son durum şu şekilde;

GÜNCELLEME: SAAT 20,07

GÜNCELLEME: SAAT: 19,47

GÜNCELLEME: SAAT 19,30

GÜNCELLEME: SAAT 18,55

GÜNCELLEME SAAT 18,45

Sandıkların yüzde 20'lik kısmı açıldı ve ilk sonuçlar belli oldu.

Bu sonuçlar kesin değildir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacak.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 19:49
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