Sandıkların Yüzde 60'ı Açıldı: İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçlarında Son Durum

Son dakika .. Son dakika. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 60'lık kısmı açıldı.

Sandıkların açılmaya devam etmesi ile birlikte seçim sonuçları da açıklanmaya ve güncellenmeye devam ediyor. Sonuçları takip etmek için haberi sık sık yenileyin.

Sandıkların şimdiye kadar yüzde 60'lık kısmı açıldı. Sandıkların yarısından fazlasının açılması ile birlikte oluşan son durum şu şekilde;

GÜNCELLEME: SAAT 20,07

GÜNCELLEME: SAAT: 19,47

GÜNCELLEME: SAAT 19,30

GÜNCELLEME: SAAT 18,55

GÜNCELLEME SAAT 18,45

Sandıkların yüzde 20'lik kısmı açıldı ve ilk sonuçlar belli oldu.

Bu sonuçlar kesin değildir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacak.

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