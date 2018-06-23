Sandıklar Kaçta Açılacak , Kaçta Kapanacak? İşte Oy Sayımı ve Seçim Sonucu Açıklama Saati

24 Haziran 2018 günü türkiye sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım sona ererken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, oy kullanma saatleri ve seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu geldi. İnternet üzerinden sandıklar kaçta açılaak , kaçta kapanacak? Oy kullanma işlemihangi saatler arasında olacak? Sandıklar ne zaman sayılmaya başlanacak? Seçim sonuçları saat kaç itibariyle açıklanmaya başlayacak? sorularını soran vatandaşlar için Kpsscafe.com.tr olarka bu haberimizi kaleme aldık.

24 Haziran 2018 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirielcek olan erken seçim ile Türkiye'nin kaderi belirlenecek. Yarın kullanılacak oylarla , Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri belli olacak.

YSK oy verme saatlerine ilişkin resmi kararını geçtiğimiz günlerde verdi. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oy kullanma saatleri belirlendi. 24 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek olan Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili oylamasını sabah 8 ve akşam saat 17:00 arasında oylarını kullanabilecek.

OYLAR NE ZAMAN SAYILMAYA BAŞLANACAK?

Saat 17:00'ı gösterdiğinde Türkiye genelinde tüm sandıklar kapanacak ve YSK tarafından sayım işlemine geçilecek. Sandık başkanı ile yardımcılar ile görevliler tarafından sayılmaya başlanacak olan oyların sayımının 23:00'a kadar sürmesi bekleniyor.

Sayım sırasında oy veren vatandaşlarımızın oy verdikleri sandıkların sayım işlemlerini yerinden takip etme hakkı bulunuyor. Vatandaşlar, belirli bir mesafede durmak şartı ile sandıkların sayımını takip edebilecek. Cumhurbaşkanılığı seçiminde Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek yarışacak.

Yüzde 50+1 seviyesini geçen aday Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacak. Yüzde 50'nin geçilmemesi durumunda ise ilk iki sıradaki aday, iki hafta sonra yeniden yarışacak.

SONULAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları resmi olarak tüm oyların sayılmasının ardından YSK tarafından açıklanacak. Ancak sandıkların açılması ile birlikte KPSSCAFE olarak seçim sonuçlarını anlık olarak sizlerle paylaşacağız.

Seçim sonuçlarından anbe an haberdar olmak , Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını takip etmek için KPSSCAFE mobil uygulamasını indirin.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA