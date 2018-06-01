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Sandık Sorgulama-24 Haziran'da Nerede Oy Kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulu sandık sorgulama ekranı açıldı. Açılan sorgulama ekranında bilgilerinizi girdiğinizde hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

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Sandık Sorgulama-24 Haziran'da Nerede Oy Kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulu sandık sorgulama ekranı açıldı. Açılan sorgulama ekranında bilgilerinizi girdiğinizde hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2018 Cuma 17:25
Sandık Sorgulama-24 Haziran'da Nerede Oy Kullanacağım?

Seçmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri nerede oy kullanacakları sorusu.

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlere 3 haftalık süre kala vatandaşlar, internet üzerinden nerede oy kullanacaklarını araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulundan da bu soruya beklenen cevap geldi.

Üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak.

24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimde sandık başına gidecek olan seçmenler, YSK'nın internet sitesinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

Nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için tıklayın

Açılan sayfada belirtilen kutucuklara istenen bilgileri yazın ve sorgulama tuşuna tıklayın. Nerede ve kaç numaralı sandıkta oy kullanacağınızı buradan öğrenebileceksiniz.

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