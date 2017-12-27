Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sancaktepe'de Bir Evde 2 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu!

Son Dakika Haberi! İstanbul Sancaktepe Sarıgazi'de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. Eve gelen polis ekipleri Barış K. ve Metin K'nin cesetleriyle karşılaştı.

banner396

Sancaktepe'de Bir Evde 2 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu!

Son Dakika Haberi! İstanbul Sancaktepe Sarıgazi'de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. Eve gelen polis ekipleri Barış K. ve Metin K'nin cesetleriyle karşılaştı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:15
Sancaktepe'de Bir Evde 2 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu!

Sancaktepe'de Bir Evde 2 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu!

Son Dakika Haberi! İstanbul Sancaktepe Sarıgazi'de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. Eve gelen polis ekipleri Barış K. ve Metin K'nin cesetleriyle karşılaştı.

İki kardeşin çekiç ve bıçak darbeleleriyle öldürüldüğü tespit edildi.  İstanbul Sancaktepe'de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede 2 erkek cesedi bulundu. 6 Kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler, Metin K ve Barış K. isimli iki kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı.

İki kardeşin bıçak ve çekiç darbeleriyle öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakınlardaki bir kahvehanede olay çıktığı bıçak ve çekiç darbeleriyle H.B. isimli bir şahsın yaralandığı öğrenildi. OIayla ilgili Mehmet B. isminde bir şüpheli gözaltına alındı. Polis bölgedeki araştırmalarını sürdürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.12.2017 12:38
Anahtar Kelimeler:
SancaktepeIstanbul SancaktepeIstanbul Sancaktepe Cinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abbas Güçlü 'Peki Üniversite Mezunlarının Ne Kadarı İş Bulabiliyor?'
Abbas Güçlü 'Peki Üniversite Mezunlarının Ne Kadarı İş Bulabiliyor?'
İçişleri Bakanlığı Programcılık Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu
İçişleri Bakanlığı Programcılık Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu
15 Temmuz Şehidinin Oğlu İsyan Etti "Şehitler için Toplanan Paralar Verilmiyor'
15 Temmuz Şehidinin Oğlu İsyan Etti "Şehitler için Toplanan Paralar Verilmiyor'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim