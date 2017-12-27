Sancaktepe'de Bir Evde 2 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu!

Son Dakika Haberi! İstanbul Sancaktepe Sarıgazi'de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. Eve gelen polis ekipleri Barış K. ve Metin K'nin cesetleriyle karşılaştı.

İki kardeşin çekiç ve bıçak darbeleleriyle öldürüldüğü tespit edildi. İstanbul Sancaktepe'de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede 2 erkek cesedi bulundu. 6 Kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler, Metin K ve Barış K. isimli iki kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı.

İki kardeşin bıçak ve çekiç darbeleriyle öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakınlardaki bir kahvehanede olay çıktığı bıçak ve çekiç darbeleriyle H.B. isimli bir şahsın yaralandığı öğrenildi. OIayla ilgili Mehmet B. isminde bir şüpheli gözaltına alındı. Polis bölgedeki araştırmalarını sürdürüyor.

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