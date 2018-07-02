Sana Vereyim Bir Öğüt Atasözünün Devamı Nedir?

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İsterde Sana vereyim bir öğüt... olarak başlayan atasözünün devamı soruldu.

Atv ekranlarının büyük bir beğeni ve sevgi ile izlenen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı bu akşam binlerce takipçisi ile buluştu. Yarışma sürerken yarışmaya katılan yarışmacıya sorulan soru binlerce meraklı izleyiciyi internet başına topladı. Telefonlarının ve bilgisayarlarının başına geçen binlerce izleyici, yarışmada sprulan sorunun cevabını internet üzerinden araştırmaya başladı.

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ekranlara gelen bölümünde sorulan sorunun cevabı.

Sorulan bu soru sonrası ekran başındaki takipçiler, internet üzerinden bu sorunun cevabını araştırmaya başladı.

Sorunun cevabı: Kendi Ununu Kendin Öğüt.

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