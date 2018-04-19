Samsun'daki Klavyeli Terörist Cezaevine Gönderildi

Sosyal medyadan FETÖ PDY propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya üzerinden Fetullahçı terör propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülen zanlı kısa süre önce yakalanarak gözaltına alınmıştı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM tarafından gözaltına alınan Ö.Ş. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada Savcılık makamına ifade veren daha sonra mahkemeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Ş. isimli Fetöcü 17 Nisan 2018 tarihinde Samsun Atakum'da düzenlenen operasyonda TEM tarafından kıskıvrak yakalanmıştı.

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