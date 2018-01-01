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Samsun'da Korkunç Kaza! Minibüs Devrildi 8 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.  Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucunda 8 kişi yaralandı.

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Samsun'da Korkunç Kaza! Minibüs Devrildi 8 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.  Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucunda 8 kişi yaralandı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:44
Samsun'da Korkunç Kaza! Minibüs Devrildi 8 Kişi Yaralandı

Samsun'da Korkunç Kaza! Minibüs Devrildi 8 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.  Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucunda 8 kişi yaralandı.

Ayvacık'tan Çarşamba yönüne giden Serkan Seven isimli 38 yaşındaki sürücünün kontrolündeki araç, Sefalı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücüyle araçta bulunduğu öğrenilen 46 yaşındaki Naran, 40 yaşındaki Serdar, 18 yaşındaki Ramazan, 36 yaşındaki Fatma ve 55 yaşındaki Zeynep Seven ile Semiha ve Sefa altuntaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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