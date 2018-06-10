Samsun Canik'te Feci Kaza: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da feci bir kaza meydana geldi.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, Samsun'un Canik ilçesi Kozlu Mahallesi'nde 18 yaşındaki Mevlüt İravur'un yönetiminde olduğu öğrenilen 34 RC 1726 plakalı kamyonet virajı alamayarak devrildi.

Kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar, kaza meydana geldikten hemen sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içinde gelen sağlık ekipleri, yaraılara ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedabvi altına alınan sürücü 18 yaşındaki Mevlüt İravur, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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