saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda saldırı hazırlığındaki 4 bölücü teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

TSK trafınan yapılan paylaşımda "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 11 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o paylaşımı şöyle;