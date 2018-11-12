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Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sosyal Medya Platformu Twitter üzerinden Irak'ın Kuzeyi Zap ve Haftanin bölgesine yapılan hava operasyonuna ait bilgi paylaşımında bulundu.

Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sosyal Medya Platformu Twitter üzerinden Irak'ın Kuzeyi Zap ve Haftanin bölgesine yapılan hava operasyonuna ait bilgi paylaşımında bulundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:33
Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sosyal Medya Platformu Twitter üzerinden Irak'ın Kuzeyi Zap ve Haftanin bölgesine yapılan hava operasyonuna ait bilgi paylaşımında bulundu.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ BEŞ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan paylaşımda "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgesine 11 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter paylaşımı şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2018 11:05
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saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü
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