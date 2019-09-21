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Saldırgan 'yanlış' kişiyi yaraladı: Tüfekle ateş açan saldırgan, eşi yerine üst kattaki kadını vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkonda oturan kadın, sokaktan tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Saldırgan 'yanlış' kişiyi yaraladı: Tüfekle ateş açan saldırgan, eşi yerine üst kattaki kadını vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkonda oturan kadın, sokaktan tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 23:29
Saldırgan 'yanlış' kişiyi yaraladı: Tüfekle ateş açan saldırgan, eşi yerine üst kattaki kadını vurdu

Fatih Mahallesi 1891 Sokak'ta ikamet eden kızının evine giden Sevgi Gümüş (60), sabah saatlerinde ikinci kattaki evin balkonuna çıktı. Sokaktan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu sağ karın ve göğüs kısmından yaralanan Sevgi Gümüş yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gümüş'ün ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, balkona çıkan Gümüş'e tüfekle ateş edenin, olay yerine 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araçla gelen Ali K. (67) olduğunu tespit etti.

Yapılan soruşturmada Ali K'nin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birlikte yaşadığı G.K'nin (42) kendisini terk ederek Denizli'de oturan akrabasının yanına gittiğini öğrendiği, G.K'yi vurmak için tüfekle ateş açtığı, bu sırada üst kat balkonunda oturan Sevgi Gümüş'ün yaraladığı öğrenildi. 

Ali K, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde suç aleti tüfekle yakalandı. Denizli'ye getirilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde basın mensuplarının "Niçin böyle bir şey yaptınız, kimi vurduğunuzu biliyor musunuz, yanlış kadını vurdunuz?" sorularına  Ali K, "Beni tehdit etti, ben vurmak için sıkmadım ki. Öldürmeye sıkmadım, korkutma amaçlı sıktım." yanıtını verdi. 

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