Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96718
ALTIN
286.652
DOLAR
5.8292
STERLIN
7.0767
EURO
6.4346
Adalet Bakanlığı KPSS 70 Puanla En Az Lise Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları
Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak
Türkiye Adalet Akademisi KPSS'siz Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
PTTPAL 1100 Kamu Personeli Alımı Yapacak !

Saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı.

Saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı.

30 Ağustos 2019 Cuma 08:13
Saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı

Tire Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtuluş Mahallesi'nde F.K. ve eşi A.K'nin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada balkondaki saksıda 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alnan çiftten A.K'nin ifadesinde kenevirleri çiçek sandığını ve uyuşturucu olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü.

Sökülen Hint kenevirleri imha edildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
saksıda kenevir yetiştiren çift gözaltına alındı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telsim geri döndü: 'Borcu olan da aranıyor olmayan da'
Telsim geri döndü: 'Borcu olan da aranıyor olmayan da'
Profesör evinin balkonundan atlayıp intihar etti
Profesör evinin balkonundan atlayıp intihar etti
Türkiye'de 1 Eylül alarmı ! İzmir ve Muğla'da 21 kişi yakalandı
Türkiye'de 1 Eylül alarmı ! İzmir ve Muğla'da 21 kişi yakalandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim