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Sakarya'da feci kaza... Çok sayıda ölü var

Sakarya'ya bağlı Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari araç 2 motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde 4'ü kadın 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Sakarya'da feci kaza... Çok sayıda ölü var

Sakarya'ya bağlı Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari araç 2 motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde 4'ü kadın 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

02 Eylül 2018 Pazar 17:53
Sakarya'da feci kaza... Çok sayıda ölü var

Sakarya'ya bağlı Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari araç 2 motosiklet ile  çarpıştı. Çarpışma neticesinde 4'ü kadın 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Akçakoca'dan Kocaali istikametine doğru giden 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. 

Araç, Akçakoca istikametine giden 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı 2 motosiklete çarptı. Kazada 4'ü kadın 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ölen ve yaralanan vatandaşların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

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Son Güncelleme: 02.09.2018 23:36
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