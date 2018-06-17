Sakarya'da Vahşice Öldürülen Köpek Olayında Son Dakika Gelişmesi !

Sapanca’da yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen operatör adliyede.

Geçtiğimiz gün Sakarya'da birt köpek, ayakları ve kuyruğu kesilmiş bir halde bulunmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ülke genelinde büyük tepki gören vahşet sonrası operatör şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan operatör, ifadesinin alınmasının ardından bugün sabah saatlerinde Adliye'ye sevk edildi.

SAKARYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Vali Balkanlıoğlu, “Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız acı olay bayram sevincimizi gölgede bıraktı adeta. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık bir alanda hayvan barınağının yakınlarında bir yavru köpeğin ayakları kesilmiş, kuyruğu koparılmış bir vaziyette yaralı bulundu. Sakarya’da hayvanseverler çok ve duyarlı vatandaşlarda fazla. Sokak hayvanlarını bizzat yem ve mama taşıyarak besleyen duyarlı vatandaşlarımız var. Onlardan bir tanesi olayın yaşandığı yere köpek maması götürdüğünde bir hayvanın bu şekilde sıkıntılı durumunu; işkence görmüş, bacakları koparılmış halini görünce hemen alıp veterinere götürüyor. Daha sonrasında oradan İstanbul’da bir kliniğe götürüyorlar. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, köpeği kurtarmak için adeta çırpınıyorlar. Bazı insanların duyarsızlığına karşılık ne kadar duyarlı insanlarımızda var; acaba bunu yaşatabilir miyiz, kurtulursa kendisine belki protez bacaklarla yeni bir yaşam açabilir miyiz şeklinde çabalar var. Bu çalışma içerisindeyken aynı zamanda köpeği bulan kardeşimiz şikayetçi de oluyor. Yapılan şikayet neticesi sonrası yapılan incelemelerde alanda; çim biçme makinesi, iş makinesi gibi çalışanlar var acaba bunlardan birisi mi yapmıştır bu şekilde olabilir mi o hususta değerlendiriliyor” dedi.

KONUNUN TAKİPÇİSİYİM

Olayı duyar duymaz konuya derhal el koyduğunu ve il jandarma komutanı ile il emniyet müdürünü arayarak talimat verdiğini belirten Balkanlıoğlu, “Ben olayı duyar duymaz kendisi de bir hayvan besleyen ve hayvansever olarak derhal el koydum, bizzat takipçisiyim. İl Jandarma Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüzü aradım hemen bu faillerin mutlaka bulunması gerektiğini söyledim. Alçakça yapılan bu saldırı cezasız kalmasın, yasaların öngördüğü en ağır cezayı verelim bu insanlara, ibret olsun aynı zamanda diye. Bu kapsamda çalışma devam ediyor. Hem emniyet hem de jandarma tarafından kurulan komisyon adeta bir insan öldürülmüş gibi bu yavru köpeğin katillerini bulunması için çalışıyor. İş makinesi olsa dahi bir çalışma yapılacağı zaman oranın kolaçan edilmesi lazım. Onlar hakkında da gereken tutanaklar tutulacak, yasal gereği yapılacak” diye konuştu.



BAZI BULGULARA ULAŞILDI

Konunun sonuna kadar takipçisi olduklarını ve bazı bulgulara ulaşıldığını, çalışmaların sürdüğünü de beliren Vali İrfan Balkanlıoğlu, “Ramazan bayramındayız bizim inancımız herkese merhametli olmayı emreder. Hayvanlar için Allah’ın hayvanlar için; kendisini savunamayan insanlara emanet ağızsız, dilsiz kulları olduğu söyleniyor. Bunlar yeryüzünde konuşamazlar ama ahirette bunlar konuşacaklar, haklarını alacaklar diye buyruluyor. Böyle bir inançtan geliyoruz bayram günündeyiz bu alçakça saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Yasal gereğini yapacağız, sonuna kadar takipçisiyiz. Bazı bulgulara ulaşıldı, çalışmalara devam ediliyor” şeklinde konuştu.

Balkanlıoğlu, “Ayrıca hükümet kanadından da bize çeşitli şekilde müracaatlar oldu. Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ beyefendi aradı, Cumhurbaşkanımızın Basın Sözcüsü İbrahim Kalın beyefendi arayarak durumla ilgili hassasiyetlerini ve yapılan işlemleri onlarda sorup takip ettiler. Gerekirse bu konuda yasaların yetersizliği karşısında yasal düzenleme yapılacağı konusunda da açıklamalar var. Bütün insanlarımız müsterih olsun, olayın peşindeyiz” dedi.

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