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Sakarya'da Korkunç Kaza! 1 Ölü , 3 Yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.  Sakarya'nın Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaştı.

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Sakarya'da Korkunç Kaza! 1 Ölü , 3 Yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.  Sakarya'nın Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaştı.

13 Nisan 2018 Cuma 22:35
Sakarya'da Korkunç Kaza! 1 Ölü , 3 Yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.  Sakarya'nın Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaştı.

Geyve-Taraklı yolunda seyir halinde olan Hakan Zapçı idaresindeki otomobil, Cevat Ayhan Köprüsünde karşı yönden gelen Cahit Keçen'in idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Zapçı yönetimindeki araç, Mehmet Akif Kalaycı yönetimindeki başka bir araca daha çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan Sürücü Keçen ve Oğlu Çağrı Keçen, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücüler ile Keçen hastaneye kaldırıldı.

Cahit Keçen'in hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaSakarya Kaza
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