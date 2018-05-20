Sahur Vakti Evden Ayrılmıştı! İzmit'te Korkunç Olay

İzmit'te Korkunç Olay, Lise Öğrencisi Ölü Bulundu! İzmit Marina mevkisinde deniz kıyısında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İzmit Marina mevkisinde deniz kıyısına ceset vurduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından yapılan araştırma neticesinde, cesedin lise öğrencisi 17 yaşındaki S.A'ya ait olduğu bildirildi.

Genç kızın ölüm sebebi, aynı hastanede yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Bu arada genç kızın, sahur vakti kimseye haber vermeden evden ayrıldığı, ailesinin de polise kayıp ihbarında bulunduğu bildirildi.

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