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Sahte Sağlık Raporundan 6 Kişi Serbest

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sahte Sağlık Raporundan 6 Kişi Serbest

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 Ekim 2018 Pazar 11:12
Sahte Sağlık Raporundan 6 Kişi Serbest

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

13 Eylül 2018 tarihinde 'evrakta sahtecilik yaptıkları' ve 'suç örgütüne üye oldukları' iddiası üzerine Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

MAHKEME İTİRAZ SONUCU ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKTI!

İl Sağlık eski Müdürü F.E.G., eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K. ve H.A. avukatlarının mahkemeye yaptıkları itiraz sonucu dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Tutuklu H.G. de geçen hafta bırakılmıştı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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