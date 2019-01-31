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Sahte Rapor Düzenleyerek Kamuyu Zarara Uğrattılar!

Kastamonu merkezli 3 farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Sahte Rapor Düzenleyerek Kamuyu Zarara Uğrattılar!

Kastamonu merkezli 3 farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

31 Ocak 2019 Perşembe 18:59
Sahte Rapor Düzenleyerek Kamuyu Zarara Uğrattılar!

Kastamonu merkezli 3 farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, sabah saatlerinde Kastamonu merkezli Kocaeli ve İstanbul’da çeşitli meslek kuruluşu çalışanlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

SAĞTE RAPOR DÜZENLEYEREK KAMUYU ZARARA UĞRATTILAR

Operasyonda sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.01.2019 21:17
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