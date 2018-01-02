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Sahte Diplomayla 17 Sene Öğretmenlik Yaptı

Yozgat'ta diplomasının sahte olduğu anlaşılınca görevden alınan öğretmenle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yozgat'ta 17 senedir sahte diplomayla lisede edebiyat öğretmenliği yaptığı öğrenilen kişinin görevine son verildi.

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Sahte Diplomayla 17 Sene Öğretmenlik Yaptı

Yozgat'ta diplomasının sahte olduğu anlaşılınca görevden alınan öğretmenle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yozgat'ta 17 senedir sahte diplomayla lisede edebiyat öğretmenliği yaptığı öğrenilen kişinin görevine son verildi.

02 Ocak 2018 Salı 15:19
Sahte Diplomayla 17 Sene Öğretmenlik Yaptı

Sahte Diplomayla 17 Sene Öğretmenlik Yaptı

Yozgat'ta diplomasının sahte olduğu anlaşılınca görevden alınan öğretmenle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yozgat'ta 17 senedir sahte diplomayla lisede edebiyat öğretmenliği yaptığı öğrenilen kişinin görevine son verildi.

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) yapılan incelemede, Yozgat'ta çeşitli liselerde 17 senedir Edebiyat öğretmenliği yaptığı öğrenilen kişinin diplomasının sahte olduğu tespit edildi. B.G.'nin eğitim fakültesi 4. sınıftan ayrıldığı öğrenilirken, B.G'nin görevine son verildi. Milli Eğitim Bakanlığı B.G ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Sahte DiplomaSahte Diplomayla 17 Yıl öğretmenlik
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