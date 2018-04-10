Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sürüyor (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır)

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 9 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlamıştı. Destek Personeli, Büro Personeli, Tekniker ve Teknisyen pozisyonlarında gerçekleşecek alım için başvuru işlemleri 30 Nisan 2018 tarihine kadar www.sahilguvenlik.gov.tr adresi üzerinden devam edecek. Başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Peki söz konusu alım için sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan bilgilendirmede ilgili alımlar için başvuru sonuçları 15 Mayıs 2018 tarihinden sonra yapılacak. Konuyla ilgili bilgilendirmede "Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 8 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların mülâkat sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 15 Mayıs 2018 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi. ,

Adaylar detaylı ve eksiksiz bilgiyi takip etmek için www.sahilguvenlik.gov.tr adresini takip edebilirler. Alımlara ilişkin aklınıza takılanları sorabileceğiniz diğer adaylarla arkadaşlık kurabileceğiniz grubumuza katılmak için TIKLAYIN.

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