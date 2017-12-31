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Sahil Güvenlik Komutanlığı Büro İşçisi Alacak

Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı En az lise mezunu Büro işçisi alımı yapacak. Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı'na en az lise ve dengi okullardan mezun personel alınacak.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı Büro İşçisi Alacak

Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı En az lise mezunu Büro işçisi alımı yapacak. Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı'na en az lise ve dengi okullardan mezun personel alınacak.

31 Aralık 2017 Pazar 20:21
Sahil Güvenlik Komutanlığı Büro İşçisi Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Büro İşçisi Alacak

Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı En az lise mezunu Büro işçisi alımı yapacak. Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı'na en az lise ve dengi okullardan mezun personel alınacak.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLİR?

Başvuruda bulunacak adayların , MESLEKİ EĞİTİM VEREN LİSELERİN BİLGİSYAR, BİLGİİŞLEM, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, BİLGİSAYARLI MUHASEBE, MUHASEBE VE FİNANSMAN, BÜRO HİZMETLERİ, BÜRO YÖNETİMİ, VEYA DÜZ LİSE MEZUNU OLUP, 3308 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİLGİSAYAR, BİLGİİŞLEM, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, BİLGİSAYARLI MUHASEBE, MUHASEBE, MUHASEBE VE FİNASMAN, BÜRO YÖNETİMİ BÖLÜMLERİN HERHANGİ BİRİNDEN MEB ONAYLI SERTİFİKAYA SAHİP olması gerekiyor.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Alım için başvuruda bulunacak adayların 2016 EKPSS'ye girmiş olması , 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Başvuru süreciyle ilgili tüm bilgi İŞKUR il Müdürlükleri ya da www.iskur.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.12.2017 20:24
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