sahibinden.com geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor!

dev.akademi programı hakkında konuşan sahibinden.com Mühendislik ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Arsoy; “Dijital dünya hızla gelişiyor ve sektöre katma değer sağlayacak nitelikli, istekli genç yazılımcılara her zamankinden çok ihtiyacımız var. Yazılım dünyasına meraklı ve kariyerine bu alanda yön vermek isteyen gençlere deneyim kazandırmanın ve onları ülkemizde tutabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyor bu anlamda sahibinden.com olarak bilgi birikimi ve deneyimimizi onlarla paylaşma ihtiyacını duyuyoruz. sahibinden.com olarak bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz dev.akademi programıyla ülkesine ve sektöre katkı sağlayacak yetenekli gençleri keşfediyor, deneyim edinmelerini sağlıyor ve sektöre kazandırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da dev.akademi programımızla yetenekli gençlere iş hayatlarında yazılım alanında hızlı bir başlangıç yapabilecekleri, uluslararası geçerliliği olan nitelikli bir tecrübe kazanabilecekleri ortam sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başvuru linki: https://devakademi.sahibinden.com

sahibinden.com hakkında

Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan sahibinden.com, AR-GE merkezinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. Temmuz 2019’da ayda 45,3 milyon kullanıcının 323 milyon kez ziyaret ederek, 10 milyar sayfa görüntülediği sahibinden.com; 600’den fazla çalışanı, 6 milyona yakın aktif ilanı ve yüz binlerce ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından birisi olma özelliğini taşıyor.