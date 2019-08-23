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sahibinden.com geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor!

Gelişmiş altyapısı ve uzman yazılım kadrosuyla güçlü bir teknoloji şirketi olan sahibinden.com, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği dev.akademi Yazılım Maratonu ile geleceğin yıldız yazılımcılarını keşfetmeye hazırlanıyor. 19 Ekim 2019’da sahiplex’te gerçekleşecek maraton, geleceğin sahibinden.com Yazılım Ekibi'nde yer almaya aday, başarılı genç yazılımcıları bir araya getirerek yeteneklerini ortaya koymalarına olanak veriyor. Genç yazılımcıların, sınırlı bir zaman içerisinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışacakları bu heyecan verici deneyim için başvurular 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla https://devakademi.sahibinden.com web sitesi üzerinden yapılıyor. sahibinden.com’un kariyer geliştirme programı dev.akademi kapsamında, başarılı 5 genç yetenek, sahibinden.com yazılım ekibinde tam zamanlı çalışma ve para ödülü hakkı kazanacak.

sahibinden.com geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor!

Gelişmiş altyapısı ve uzman yazılım kadrosuyla güçlü bir teknoloji şirketi olan sahibinden.com, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği dev.akademi Yazılım Maratonu ile geleceğin yıldız yazılımcılarını keşfetmeye hazırlanıyor. 19 Ekim 2019’da sahiplex’te gerçekleşecek maraton, geleceğin sahibinden.com Yazılım Ekibi'nde yer almaya aday, başarılı genç yazılımcıları bir araya getirerek yeteneklerini ortaya koymalarına olanak veriyor. Genç yazılımcıların, sınırlı bir zaman içerisinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışacakları bu heyecan verici deneyim için başvurular 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla https://devakademi.sahibinden.com web sitesi üzerinden yapılıyor. sahibinden.com’un kariyer geliştirme programı dev.akademi kapsamında, başarılı 5 genç yetenek, sahibinden.com yazılım ekibinde tam zamanlı çalışma ve para ödülü hakkı kazanacak.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:08
sahibinden.com geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor!

dev.akademi programı hakkında konuşan sahibinden.com Mühendislik ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Arsoy; “Dijital dünya hızla gelişiyor ve sektöre katma değer sağlayacak nitelikli, istekli genç yazılımcılara her zamankinden çok ihtiyacımız var. Yazılım dünyasına meraklı ve kariyerine bu alanda yön vermek isteyen gençlere deneyim kazandırmanın ve onları ülkemizde tutabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyor bu anlamda sahibinden.com olarak bilgi birikimi ve deneyimimizi onlarla paylaşma ihtiyacını duyuyoruz. sahibinden.com olarak bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz dev.akademi programıyla ülkesine ve sektöre katkı sağlayacak yetenekli gençleri keşfediyor, deneyim edinmelerini sağlıyor ve sektöre kazandırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da dev.akademi programımızla yetenekli gençlere iş hayatlarında yazılım alanında hızlı bir başlangıç yapabilecekleri, uluslararası geçerliliği olan nitelikli bir tecrübe kazanabilecekleri ortam sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başvuru linki: https://devakademi.sahibinden.com

sahibinden.com hakkında
Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan sahibinden.com, AR-GE merkezinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. Temmuz 2019’da ayda 45,3 milyon kullanıcının 323 milyon kez ziyaret ederek, 10 milyar sayfa görüntülediği sahibinden.com; 600’den fazla çalışanı, 6 milyona yakın aktif ilanı ve yüz binlerce ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından birisi olma özelliğini taşıyor.

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sahibinden geleceğin yıldız yazılımcılarını arıyor
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