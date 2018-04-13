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Sağlık Sokak'ta Dehşet! Eski Kocası Tarafından Sokak Ortasında Kurşunladı

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, yakın zamanda eşinden boşanan C.B. eski eşi S.K.'nin Sağlık Sokak'ta bulunan iş yerine giderek burada dehşet saçtı. İş yerine varamadan kaldırım üzerinde eski eşini gören C.B. yanında getirdiği tabancayı belinden çıkardı.

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Sağlık Sokak'ta Dehşet! Eski Kocası Tarafından Sokak Ortasında Kurşunladı

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, yakın zamanda eşinden boşanan C.B. eski eşi S.K.'nin Sağlık Sokak'ta bulunan iş yerine giderek burada dehşet saçtı. İş yerine varamadan kaldırım üzerinde eski eşini gören C.B. yanında getirdiği tabancayı belinden çıkardı.

13 Nisan 2018 Cuma 17:50
Sağlık Sokak'ta Dehşet! Eski Kocası Tarafından Sokak Ortasında Kurşunladı

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, yakın zamanda eşinden boşanan C.B. eski eşi S.K.'nin Sağlık Sokak'ta bulunan iş yerine giderek burada dehşet saçtı. İş yerine varamadan kaldırım üzerinde eski eşini gören C.B. yanında getirdiği tabancayı belinden çıkardı.

Başta tehdit ve hakaretler savuran C.B. bir süre sonra tabancayı eski eşine doğrultup üç el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Panikle arabasına binrek kaçan C.B. karısını vurduğu tabancanın şarjörünü olay yerine düşürdü. Yerde kıvranan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. C.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara Sağlık Sokak
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