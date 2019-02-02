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Sağlık Personelinin Korkunç Ölümü!

Adana’da yaklaşık 10 gün önce nişanlanan sağlık personeli genç, evinin yakınında bulunan bir caminin tuvaletinde altın vuruş yaparak hayatına son verdi. Gencin 3 gündür kayıp olduğu cesedinin babası tarafından bulunduğu öğrenildi.

Sağlık Personelinin Korkunç Ölümü!

Adana’da yaklaşık 10 gün önce nişanlanan sağlık personeli genç, evinin yakınında bulunan bir caminin tuvaletinde altın vuruş yaparak hayatına son verdi. Gencin 3 gündür kayıp olduğu cesedinin babası tarafından bulunduğu öğrenildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 18:09
Sağlık Personelinin Korkunç Ölümü!

Adana’da yaklaşık 10 gün önce nişanlanan sağlık personeli genç, evinin yakınında bulunan bir caminin tuvaletinde altın vuruş yaparak hayatına son verdi. Gencin 3 gündür kayıp olduğu cesedinin babası tarafından bulunduğu öğrenildi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, olay Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’ndeki Akıncılar Camii’nde meydana geldi. 3 gündür kayıp olarak aranan sağlık çalışanı Ahmet Oğuz Karaca, babası tarafından evinin yakınındaki caminin tuvaletinde hareketsiz olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, gencin yüksek dozda uyuşturucu madde alarak öldüğünü tespit etti. Gencin yakınları cami önüne gelerek feryat ederken kardeşleri ise birbirlerine sarılarak ağladı.

Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemeden sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ahmet Oğuz’un sağlık personeli olduğu 10 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 02.02.2019 18:18
Anahtar Kelimeler:
sağlık personelinin korkunç ölümü
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Memoli 18 dakika önce

‘Altın vuruş’ teriminin kullanımı özendirici olduğundan dolayı geçmiş yıllarda yasaklanmıştır!

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