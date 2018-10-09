Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!

Sağlık Bakanlığı, haber sitelerinedüşen haberler sonrası gündeme gelen Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ‘hamile çocuklar’ ile ilgili rapor hazırladı.

banner396

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!

Sağlık Bakanlığı, haber sitelerinedüşen haberler sonrası gündeme gelen Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ‘hamile çocuklar’ ile ilgili rapor hazırladı.

09 Ekim 2018 Salı 08:30
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!

Sağlık Bakanlığı Denetçisi Mustafa Kılınç’ın imzasını taşıyan 89/03 sayılı 84 sayfalık rapor, 2017’nin ilk 5 ayındaki hamile çocuk sayısının 115 değil 158 olduğunu ortaya koydu. Bu çocuklardan 37’sinin ise 15 yaşın altında olduğu görülüyor. Raporda, 12 yaşında 1, 13 yaşında 5, 14 yaşında 11, 15 yaşında 20, 16 yaşında 71, 17 yaşında 50 çocuğun hamile olduğu tespit edildi. Ayrıca 158 çocuktan 34’ü için adli birimlere bildirimde bulunulduğu, kalan 124 çocuk için ise herhangi bir bildirimde bulunulmadığı belirtildi.

2016 YILINDA DAHA FAZLA

Raporda 2016 yılındaki hamile çocuk sayısının ise bin 260 olduğuna dikkat çekildi. 64’ünün 15 yaşın altında olduğu tespit edildi. Ayrıca anılan çocukların bir bölümünün Suriyeli olduğunun altı çizilerek “Hangi ülke vatandaşı olursa olsun, olay ülkemizde gerçekleştiği için Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerlidir” ifadeleri kullanıldı.

33 DOKTOR KUSURLU BULUNDU

Raporda, 2016 yılı genelinde hamile oldukları belirlenen çocuklar hakkında işlem yapan 38 doktordan 33’ü kusurlu bulundu. Hamile olduğu tespit edilmesine karşın, hastanenin sosyal hizmet birimine bildirimde bulunmayan veya 15 yaşın altındaki hamile çocuklar ile ilgili adli vaka dosyası hazırlamayan doktorlar için ‘aylıktan kesme’, ‘kınama’ ve ‘puan kesme’ cezaları verildi. 11 doktor için ise ‘kınama cezası’ yanı sıra savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Raporda, haklarında suç duyurusunda bulunulan hastane personelleri arasında ise dönemin hastane başhekimi Ali Gedikbaşı ile sosyal hizmet uzmanları Nazlıcan Dilber ve Çiğdem Şenbil Kaba da yer aldı. Hakkında dava açılan dönemin hastane başhekim yardımcısı Akif Akça’nın da kusurlu olduğu kaydedilerek puan cezası verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı ndan hamile çocuk raporu değil 158
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KCK operasyonu: 90 gözaltı var…
KCK operasyonu: 90 gözaltı var…
Kara Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Kara Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Yaya geçidinde facia: Aralarına daldı Metrelerce Uçurdu
Yaya geçidinde facia: Aralarına daldı Metrelerce Uçurdu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim