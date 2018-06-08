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Sağlık Bakanlığı 18 Bin Sözleşmeli Personel Alımı için Tercih Sürecinde Sona Geliniyor

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı için geçtiğimiz günlerde başlayan tercih süreci 11 Haziran 2018 tarihi itibariyle sona eriyor.

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Sağlık Bakanlığı 18 Bin Sözleşmeli Personel Alımı için Tercih Sürecinde Sona Geliniyor

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı için geçtiğimiz günlerde başlayan tercih süreci 11 Haziran 2018 tarihi itibariyle sona eriyor.

08 Haziran 2018 Cuma 21:09
Sağlık Bakanlığı 18 Bin Sözleşmeli Personel Alımı için Tercih Sürecinde Sona Geliniyor

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı için geçtiğimiz günlerde başlayan tercih süreci 11 Haziran 2018 tarihi itibariyle sona eriyor.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan duyuruda alımla ilgili, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Yine aynı duyuruda tercih işlemlerinin ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle yapılabileceği bildirilmişti.  

Tercih yapmak için TIKLAYINIZ.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2018/5 TERCİH KILAVUZU

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ÖSYMösym Sağlık Bakanlığı
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Ramazan 1 saat önce

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