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Sağlık Bakanı'ndan Açıklama Geldi:" Afrin'deki Şehit Sayısı 14"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin'de bölücü terör örgütü PKK PYD'ye yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatında 14 şehit olduğunu, 3'ünün bizim askerimiz olduğunu, 130 yaralının Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı'ndan Açıklama Geldi:" Afrin'deki Şehit Sayısı 14"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin'de bölücü terör örgütü PKK PYD'ye yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatında 14 şehit olduğunu, 3'ünün bizim askerimiz olduğunu, 130 yaralının Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

26 Ocak 2018 Cuma 12:06
Sağlık Bakanı'ndan Açıklama Geldi:" Afrin'deki Şehit Sayısı 14"

Sağlık Bakanı'ndan Yeni Açıklama :" Afrin'deki ŞehitSayısı 14"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin'de bölücü terör örgütü PKK PYD'ye yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatında 14 şehit olduğunu, 3'ünün bizim askerimiz olduğunu, 130 yaralının Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret eden Sağlık Bakanı , burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Demircan, "Bölgedeki sağlık çalışanları ve donanım zaten hazırdı. Sonradan bir takviye gerekti, bunu da hemen karşıladık. Uçak ambulansımız da bölgede.Yaralılarımızı ziyaret ettik morallerinin iyi olduğunu gördük. Gerekli tedavileri yapılıyor. Hayati tehlikesi olan yaralımız şu an için yok. Türkiye'ye bugüne kadar gelen yaralı sayısı 130. Bu 130 yaralının 11 tanesi burada. Bu yaralılardan 82'si taburcu edildi. 14 tane kayıp var bölgede. Bunlardan 3 tanesi bizim askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasına söz söylemek yerli ve milli bir duruş değildir. İnsan haklarına aykırıdır" dedi.

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Son Güncelleme: 26.01.2018 14:28
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