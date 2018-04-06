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Sağlık Bakanı : Yangınla İlgili Soruşturma Derhal Başlatıldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı : Yangınla İlgili Soruşturma Derhal Başlatıldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

06 Nisan 2018 Cuma 11:34
Sağlık Bakanı : Yangınla İlgili Soruşturma Derhal Başlatıldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangınla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Demircan yangının dün 17.00 sıralarında meydana geldiğini hatırlatarak, "Gerçekten yüreğimiz hopladı. Büyük bir endişeye kapıldık ama orada çalışan sağlık görevlilerimiz doktorundan personeline, hemşiresine ve orada bulunan vatandaşlarımız ve itfaiye görevlilerimiz bütün vatandaşlarımız çok hızlı bir şekilde organize olarak yangının etkisinde kalma tehdidiyle karşı karşıya olan hastalarımızı, vatandaşlarımızı kısa sürede tahliye ettiler, başarılı bir tahliye oldu" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden kimsenin olmamasının sevindirici olduğunu belirten Ahmet Demircan, "Elbette ki bir binamızda böyle bir yangının çıkmış olması da gerçekten hem endişe verici hem düşündürücü. Yangınla ilgili araştırmayı, soruşturmayı derhal başlattık. Valilik başlattı, savcılık adli yönden başlattı. Bizde idare yönden Bakanlığımızdan soruşturmayı başlattık. Şimdi itfaiyenin, savcılığın ve bizim bu çalışmalarımız neticesinde yangının sebebi net olarak ortaya çıkacak. Eğer sorumlular varsa sorumlularla ilgili elbette ki tahkikat yapılacak. Eğer teknik olarak bir sıkıntı varsa bu da tespit edilecek. Burada açık bir şekilde dış cephe yangını olarak gördük yangını."  dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıSağlık Bakanlığı Yangın
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