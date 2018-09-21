Saddam Hüseyin Kurşuna Dizecekti: Saddam'ın Elinden Kaçıp Gelen Ünlü Türk Oyuncu Kim?

Son zamanlarda Türk Dizileri'nin usta oyuncusu Selim Bayraktar'ın hayatına ilişkin anektodlar dikkat çekiyor. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Edip Hoca karakteri ile yüksek bir performans sergileyen Selim Bayraktar Hüseyin Saddam'ın elinden kaçıp Türkiye'ye gelmiş.

Türkiye onu 'Sümbül Ağa' ya da 'Edip Hoca' olarak tanıdı... Oyuncu Selim Bayraktar'ın hayat hikayesi bile başlı başına bir film senaryosu Hüseyin Saddam'ın muhafız alayına seçilmiş!

Selim Bayraktar'ın kurşuna dizilmeyi göze alarak Saddam Hüseyin'in elinden kaçtığını biliyor musunuz?

Aslen Köyceğizli olan babası Kerkük'teki bir petrol şirketinde çalışmak için Irak'a yerleşerek bir Türkmen kızı ile evlenir. Ve 1975'te Selim Bayraktar dünyaya gözlerini Irak'ta açar.

Çocukluk yılları 8 yıl süren Irak-İran Savaşı'na denk gelen Bayraktar Ailesi, savaştan etkilenmeden yaşamını Irak'ta sürdürmeye devam edince Türkiye'ye dönme ihtiyacı hissetmez.

Ne var ki Selim Bayraktar, 13 yaşına geldiğinde büyük bir kriz yaşanır. İran ile savaşa giren Irak Ordusu'nda asker sayısının azalması sebebiylee Irak Ordusu, eli silah tutabilecek çocukları da askere almaya başlar.

Bir gün Saddam Hüseyin, Selim Bayraktar'ın eğitim gördüğü okulu ziyarete gider ve orada 'Senden iyi asker olur' diyerek başlarını okşadığı öğrenciler arasında Selim Bayraktar da vardır.

Selim Bayraktar'ın Cumhuriyet muhafızı olmasını istemeyen annesiyle babasına oğullarını askere göndermesi için Ordu tarafından baskı uygulanır. Geriye tek bir çare kalmıştır. Kaçmak...Ancak savaş döneminde ülkeyi terk etmek öyle kolay değildir. Saddam Hüseyin, sınırları kapamış, kaçanların kurşuna dizilmeleri emrini vermiştir.

Yakalanırlarsa kurşuna dizileceklerdi. Bayraktar Ailesi, yine de bu büyük riski göze alıp at sırtında dağları aşarak Türkiye sınırları içine girerek yeni bir yaşama başlar.

Kaynaklar; Posta

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA